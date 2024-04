O outono é aquela época do ano em que tudo fica meio dourado, as tardes são mais frescas e a gente começa a pensar em lugares aconchegantes para curtir esse clima gostoso. No Brasil, de março a junho, não faltam opções para quem quer aproveitar o melhor da estação. Pensando nisso, prepare a mala, chame quem você gosta e descubra sete destinos incríveis que ganham um charme todo especial no outono, perfeitos para fazer da sua viagem uma experiência memorável e relaxante!