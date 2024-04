No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, muitas pessoas buscam maneiras de fortalecer seu sistema imunológico para enfrentar os desafios sazonais. Uma opção popular e reconfortante são os chás, conhecidos por suas propriedades que ajudam a melhorar a imunidade. Com uma xícara, é possível fortalecer o corpo contra os desafios da estação enquanto desfruta do aconchego que a época traz.