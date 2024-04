Durante o verão, os especialistas recomendam que os cuidados com a pele sejam redobrados. No entanto, na transição para o outono, é comum as pessoas se esquecerem de trocar os produtos para atender às necessidades específicas dessa estação. Todavia, as temperaturas mais baixas e o ar mais seco também tendem a agredir a pele se os cuidados necessários não forem tomados.