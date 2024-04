Os chás funcionais têm se tornado aliados populares na jornada de perda de peso. Além de proporcionarem uma experiência reconfortante, essas bebidas oferecem uma variedade de benefícios para o corpo, desde o aumento do metabolismo até a redução do apetite. “Os chás também hidratam, pois aumentam o aporte de líquido no organismo, o que é fundamental para o funcionamento dos rins”, completa Alex Botsaris, clínico geral e especialista em doenças infectuosas.