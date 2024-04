O Apple TV+ é um serviço streaming, como indica o próprio nome, da Apple. Ele tem diversas séries originais – algumas, inclusive, bastante premiadas – e com atores renomados do cinema. Mesmo com o catálogo menor, quando comparado com plataformas como Netflix e Max, há opções para todos os gostos, desde comédias, como “Ted Lasso” (vencedora de 13 prêmios Emmy), até grandes suspenses de tirar o fôlego, como “Ruptura”.