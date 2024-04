As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Elas contribuem para a construção de pele, músculos, ossos e outros tecidos. Mas engana-se quem pensa que só pode encontrar o nutriente em ingredientes animais, pois elas estão presentes em praticamente todos os alimentos do reino vegetal, como explica a nutricionista Alessandra Luglio: “todos os alimentos vegetais possuem proteínas, nos fornecendo todos os aminoácidos, essenciais e não essenciais, fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo e saúde”.