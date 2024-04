Seja para montar o cardápio da semana ou para comercializar marmitas, as receitas vegetarianas são uma excelente opção para variar as refeições. Saborosas, elas podem ser preparadas de forma simples e com ingredientes ricos em nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do corpo. Por isso, separamos 5 receitas vegetarianas deliciosas para você compor a sua refeição. Confira!