O Rio Grande do Sul tem uma culinária muito rica em sabores, cores e texturas. Os pratos típicos do estado são marcados por influências de colônias europeias (principalmente a alemã), que se instalaram na região, e por costumes dos países próximos à fronteira. Saborosas e ricas em variedades, as comidas conquistaram o paladar do restante do país e hoje são uma das escolhas preferidas entre os brasileiros.