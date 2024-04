A chia é amplamente reconhecida pelos inúmeros benefícios que oferece à saúde. De acordo com a nutricionista Izabella Frattezi, além de ser uma poderosa coadjuvante na dieta, essa semente, que é rica em fibras, minerais, aminoácidos e ômega 3, ajuda no funcionamento intestinal e no controle dos níveis de colesterol e glicemia (açúcar do sangue).