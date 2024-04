No dia 24 de abril celebramos o Dia Internacional do Milho, uma data que destaca a importância e versatilidade deste cereal tão amado em diversas culturas ao redor do mundo. Além de seu sabor delicioso, o milho é um alimento nutritivo que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ele contribui para a saúde digestiva, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças crônicas.