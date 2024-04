No espiritismo, a prece ajuda a fortalecer o vínculo entre o indivíduo e o plano espiritual. Por meio dela é possível se conectar com energias superiores, buscando auxílio, orientação e conforto em diferentes momentos da vida. É também uma forma de proporcionar um espaço de reflexão, tranquilidade e elevação espiritual, permitindo estabelecer uma comunicação direta com Deus, os espíritos protetores e mentores espirituais.