Em 7 de abril é celebrado o ‘Dia do Jornalista’, com o intuito de homenagear os profissionais que, todos os dias, apuram fatos, elaboram pautas e levam informação à população de maneira imparcial e ética. A data, criada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), também é um lembrete sobre a importância da liberdade de imprensa para o compartilhamento de conhecimento, seja ele via rádio, televisão, mídias sociais, jornal impresso, revista ou livro.