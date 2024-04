Os rins são responsáveis por remover os resíduos e o excesso de água do organismo, no entanto, quando adotamos alguns hábitos inadequados, essa sua capacidade é comprometida, afetando a saúde geral do corpo. Para se ter uma ideia, segundo estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, cerca de 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica (DRC), caracterizada por ser uma lesão com perda progressiva e irreversível da função dos rins.