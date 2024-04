O conceito de karma é muito adotado nas filosofias orientais, notavelmente no hinduísmo, no budismo e no jainismo, representando a lei cósmica de causa e efeito. Isto é, significa que as ações de um indivíduo, independentemente de positivas ou negativas, desencadeiam consequências que retornam a ele. Cada ação estabelece uma conexão, e nada ocorre de forma aleatória.