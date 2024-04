O quadro de energia desempenha um papel fundamental no funcionamento elétrico de uma casa, sendo essencial para distribuir e controlar a eletricidade de forma segura e eficiente. No entanto, sua presença muitas vezes pode destoar da estética e decoração do ambiente. Felizmente, existem diversas maneiras inteligentes de camuflar esse elemento essencial, a fim de harmonizá-lo com o estilo decorativo do espaço.