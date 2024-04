O Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril em muitos países ao redor do mundo, é uma ocasião em que as pessoas fazem brincadeiras, muitas vezes enganosas, com amigos e familiares. Elas variam desde pequenas mentiras inocentes até elaboradas farsas planejadas com antecedência. O elemento surpresa e a diversão estão no cerne dessa tradição.