Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro. Fomos de carro alugado desde o aeroporto Santo Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante.