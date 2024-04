Em 4 de maio, Madonna fará um show único no Brasil, mais especificamente na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O evento gratuito marcará o encerramento da “The Celebration Tour”, que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop. A apresentação terá duas horas de duração, começando a partir das 21h30, e reunirá alguns dos grandes hits da cantora.