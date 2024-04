O outono, com seu clima ameno e agradável, oferece o cenário ideal para explorar uma gama diversificada de fragrâncias que capturam a essência desta estação singular. Não tão quente quanto o verão, nem tão frio quanto o inverno, é um período de transição que inspira notas olfativas envolventes e sofisticadas. É o momento de abandonar as fragrâncias frescas e leves do verão e abraçar perfumes mais ricos e encorpados, que se harmonizam perfeitamente com a atmosfera outonal.