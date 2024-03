Quem tem filho, conviveu ou convive com criança sabe. Há uma fase do desenvolvimento em que os pequenos passam a recusar todo e qualquer tipo de ajuda. Alguns especialistas referem-se a esse período como a fase do “não”. A criança deseja e luta veementemente para fazer tudo sozinha, tomar banho, colocar a meia, montar o brinquedo novo, cheia de certeza, desafiando a paciência dos responsáveis e descortinando um período bonito e necessário a todos nós: o início da construção da personalidade e autonomia.