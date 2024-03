Hoje é o Dia Internacional da Mulher (08/03) e uma boa ocasião para algumas elucidações a respeito do universo feminino, especialmente no quesito comportamento. A neurobiologia vem desvendando que, apesar de não existirem grandes diferenças anatômicas entre os cérebros feminino e masculino, percebemos no dia a dia acentuadas nuances comportamentais no agir, no pensar e no sentir entre mulheres e homens.