A astrologia é uma ótima ferramenta para ajudar a entender as características e personalidade dos signos do zodíaco. Nesse sentido, alguns nativos se destacam pela natureza extrovertida e facilidade de interação. Eles conseguem animar qualquer ambiente com uma alegria contagiante. Pensando nisso, selecionamos 5 signos que são capazes de fazer as pessoas rirem e se sentirem à vontade em todas as situações e locais. Confira!