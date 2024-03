O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Áries. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos de Dragão é a madeira, a pedra é a jaspe verde, a flor é lótus, o metal é o ferro, a erva, o alecrim, o aroma é lavanda, a cor é o vermelho e o número da sorte é o 8.