O feijão é um alimento extremamente nutritivo e amplamente consumido em diversas culturas. No entanto, para algumas pessoas, sua ingestão pode ser acompanhada de desconfortos gastrointestinais. Segundo um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo (USP), a explicação para esse fenômeno pode estar no preparo do alimento.