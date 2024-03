A endometriose é uma doença crônica que, segundo o Ministério da Saúde (MS), afeta uma a cada 10 mulheres no Brasil. Tem como característica principal o crescimento de células do tecido que reveste o útero, o endométrio, que em vez de serem expulsas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e se espalham nos ovários, intestino ou em outros órgãos da cavidade abdominal.