No dia 4 de março é celebrado o ‘Dia Mundial da Obesidade’, doença que está entre os mais graves problemas de saúde da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões com obesidade. No Brasil, um levantamento feito nas 26 capitais e no Distrito Federal mostra que metade da população está com sobrepeso e 20% já apresentam obesidade.