Na escola, repeti o ano duas vezes. Minhas notas eram péssimas. Eu era distraída, conversava muito e, embora gostasse dos professores, não me comportava em suas aulas nem seguia regras. Anos depois, já adulta e acostumada a me descrever como uma pessoa indisciplinada, incapaz de se concentrar ou fazer algo direito, com a certeza de que “sou assim e pronto”, fui questionada numa sessão de terapia: “Como você conseguiu fazer ballet por tantos anos sem ter disciplina?”.