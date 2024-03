Um imprevisto engatado em outro me arremessou em 2024. Era 3 de janeiro e eu ainda não tinha assimilado que estava com os dois pés num novo ano. Preciso me orientar, atinei. Em seguida, sentei-me no tapete de ioga, acendi uma vela, peguei o oráculo que havia ganhado de presente semanas antes, entoei uma prece e me abri para receber o que o plano sutil quisesse me ofertar.