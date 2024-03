No último domingo (24/03), o 14º paredão do BBB 24 foi formado. Estreando na berlinda, Leidy Elin (ao lado de MC Bin Laden, Matteus e Davi) disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A carioca foi a segunda pessoa mais votada pela casa e não se deu bem na prova ‘Bate e Volta’.