No último domingo (24/03), o 14º paredão do BBB 24 foi formato. Desta vez, estreando na berlinda, o MC Bin Laden (ao lado de Leidy Elin, Matteus e Davi) disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Após ser puxado por Matteus para o embate, sem direito a prova ‘Bate e Volta’, o brother defendeu o seu jogo e ainda alfinetou os demais participantes.