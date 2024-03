Sempre preocupadas em cuidar de outras pessoas, muitas mulheres acabam esquecendo de reservar um tempo para si, ficando sempre em segundo plano. Pensando nisso, e para celebrar o Dia Internacional da Mulher (08/03), as autoras desta lista convidam as leitoras a exercitarem o autoamor, compreenderem suas emoções e se tratarem com mais gentileza.