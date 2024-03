Na Páscoa, apesar do caráter religioso da data, é à mesa que a principal iguaria é aguardada: os ovos de chocolate. Em variadas texturas e sabores – dos básicos aos mais gourmetizados –, eles não podem faltar na celebração. E não são só as crianças que esperam ansiosas, muitos adultos não resistem à tentação e até exageram no consumo.