O festival Lollapalooza Brasil está de volta para a sua 11ª edição, que ocorre no autódromo de Interlagos, São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de março. Além do line-up repleto de artistas incríveis, o festival também é conhecido por ser um verdadeiro desfile de tendências, em que a criatividade e a autenticidade se destacam. E, para aproveitar da melhor forma possível, nada melhor do que se jogar na criatividade na hora de preparar a make e o penteado.