De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença crônica e silenciosa que atinge 35% da população brasileira. Logo, é preciso cuidados com a alimentação, pois o sal em excesso e o alto teor de gordura presente em alguns pratos podem contribuir com o aumento da pressão arterial. Por isso, selecionamos 7 receitas deliciosas e saudáveis para você saborear. Confira!