Algumas pessoas com autismo têm a habilidade de esconder ou controlar certas características do Transtorno do Espectro Autista. Chamada de “masking” ou, em português, mascaramento, essa estratégia é adotada por elas para serem mais facilmente aceitas pela sociedade, mascarando comportamentos que são considerados atípicos. Algumas, por exemplo, tendem a esconder o hiperfoco, isto é, o interesse grande por algo ou determinado assunto, com medo do que os outros possam pensar ou falar.