A pele é um órgão sensível que reflete as mudanças de estação. No verão, época quente e úmida, fica mais oleosa e, com a mudança para o outono, há tendência a um ressecamento. Pessoas com peles sensíveis devem redobrar a atenção nesse período, uma vez que o ressecamento pode levar a descamações e à coceira. E, em alguns casos, lesões e inflamações que devem ser tratadas com acompanhamento médico.