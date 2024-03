As vitaminas com frutas são boas pedidas para se refrescar e ajudar a fortalecer a imunidade. Repletas de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, essas bebidas oferecem uma fonte natural de energia, sem adição de açúcares refinados ou componentes artificiais prejudiciais. Sua elevada concentração de água ajuda a manter a hidratação do corpo em dia.