No mês de março, o outono se torna um pouco mais presente e, com ele, novas tendências passam a aparecer. Nesta época do ano, segundo as especialistas Manu Farias, empresária e dona do Brechó Fashion Carioca, e Gabi Rosa, consultora de imagem e estilo, algumas peças se vão para que outras ganhem espaço, enquanto outras permanecem.