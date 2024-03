Na maioria das vezes, ao consumir frutas ou preparar alguma receita, as cascas são descartadas. Porém, o consumo de algumas delas, importantes fontes de fibras, vitaminas e antioxidantes, ajudam a manter o bem-estar do corpo. Além disso, podem render deliciosas sobremesas e ajudam a evitar o desperdício. Considerando isso, separamos 6 receitas de doces para você aprender a usar as cascas das frutas. Confira!