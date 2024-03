A linhaça é uma semente que favorece o emagrecimento, pois gera saciedade e ajuda a reduzir a inflamação do organismo. Além disso, segundo a nutricionista Jamilla Saygli, ela também contribui para uma pele mais sadia e ajuda a regular o intestino. Quando consumida com outros vegetais, tais benefícios podem ser potencializados. Por isso, a seguir, confira 6 receitas de saladas com linhaça!