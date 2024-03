As tortas salgadas são perfeitas para saciar a fome em qualquer hora do dia, inclusive para quem é intolerante ao glúten e deseja uma refeição completa sem a substância. Isso porque, além de saborosas e macias, elas permitem substituições para agradar diversos paladares, tanto na massa quanto no recheio. E o melhor de tudo: caem bem com acompanhamentos como saladas, purê e até legumes salteados para tornar a sua alimentação ainda mais gostosa.