Nos dias quentes, consumir pratos leves é a melhor forma para saciar a fome e manter a alimentação saudável. Mesmo sem experiência na cozinha, é possível fazer deliciosas refeições com legumes e verduras. Dessa forma, você evita alimentos pesados e gordurosos, que não são recomendados para essa época do ano. Por isso, separamos 6 receitas leves para você preparar e consumir no dia a dia. Veja!