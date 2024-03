As tradições milenares de países como o Japão, China e Coreia do Sul têm conquistado o cenário cultural e, seja em músicas, roupas ou filmes, tornou-se uma verdadeira paixão entre o público. Por isso, muita gente tem buscado trazer a atmosfera da decoração oriental para a casa. No entanto, uma dúvida comum é: por onde começar? Gabriela Yokota, design e tendência da Yamamura, megastore de iluminação que tem raízes orientais, explica a seguir!