Com a chegada do outono e a queda da temperatura, é fundamental cuidar melhor da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias comuns desta época do ano. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias.