A amêndoa é uma semente que conta com grandes quantidades de nutrientes. Rica em fibras, proteínas, vitaminas e magnésio, ela oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para quem está de dieta. Isso porque sua versatilidade permite que ela seja utilizada no preparo de pratos doces e salgados de forma saudável e sem perder o sabor. A seguir, confira 5 receitas de sobremesas com amêndoas para saciar a vontade de comer doce!