A palavra simpatia vem do grego Sympatheia e significa sentimentos juntos, capacidade de se colocar no lugar do outro. Em latim, é Simpathia e tem significado similar: uma comunhão de sentimentos entre pessoas. “Simpatia, além de ser o nome dado a um sentimento agradável entre duas pessoas, também é, no Brasil, a palavra designada para identificar um ritual ou feitiço. São rituais realizados para se conseguir o que deseja”, explica a astróloga Tânia Gori.