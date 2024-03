Com a Páscoa se aproximando, muitas pessoas ficam preocupadas com os excessos alimentares típicos da data. No entanto, é possível celebrar essa ocasião especial sem comprometer a dieta. Para isso, você só precisa fazer substituições que, além de nutritivas, não comprometem em nada o sabor dos alimentos. A seguir, separamos 5 receitas saudáveis e gostosas para você aproveitar o feriado sem preocupação. Confira!