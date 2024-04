No final de semana, ao reunir os familiares e os amigos, é comum as pessoas servirem pratos para saciar a fome enquanto conversam. Para isso, nada melhor do que as tortas de liquidificador. Deliciosas e fáceis de fazer, elas utilizam poucos ingredientes e economizam tempo na cozinha. A seguir, confira 5 receitas de tortas que vão deixar os seus convidados com água na boca!