Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam. Mas com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o final de semana. Confira!