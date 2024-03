A Páscoa está chegando! Para celebrar o período, nada melhor do que apreciar um delicioso peixe. Isso porque, seja assado, grelhado ou empanado, o que não falta são opções com o ingrediente para agradar diferentes paladares, especialmente se você deseja combinar sabor com praticidade. A seguir, apresentaremos uma seleção de receitas irresistíveis com peixe, perfeitas para você celebrar a Páscoa em família. Confira!